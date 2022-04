Santa Lucia, interventi di riasfaltatura

Intervento di riasfaltatura in corso nella frazione di Santa Lucia a Pontedera, in via della Vittoria e nel tratto finale di via del Popolo, che erano state interessate, tra il 2020 e il 2021, dagli allacci delle utenze domestiche di quella zona alla linea principale fognaria.

"L'area, adesso, è praticamente collettata per intero alla linea fognaria pubblica, superando così il problema degli scarichi sul Rio Rotina" - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pontedera Mattia Belli - "Sono stati eseguiti degli scavi profondi sulla zona, fino a tre metri e mezzo per trovare le pendenze e, una volta che il terreno si è assestato, siamo potuti partire col ripristino degli asfalti, in modo corretto, su queste strade che erano state interessate dai lavori".

Il totale dell'intervento, a livello complessivo, è stato di circa 150mila euro, in accordo con Acque spa.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa