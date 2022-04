Talenti Toscani, un premio alla creatività dei giovani a Siena

Si chiama “Talenti Toscani” il concorso a premi che il Comune di Siena ha bandito per realizzare opere di Street Art, nella forma di murales, con la finalità di migliorare il decoro urbano di luoghi quotidianamente frequentati dalla cittadinanza e dai turisti. Lo scopo è anche quello di valorizzare giovani talenti del territorio nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per le attività di Street Art, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 113/2021.

Tema del bando “Siena vista da un giovane artista”. Il murales dovrà infatti ispirarsi alla cultura e/o alla storia e/o alle tradizioni locali, valorizzando le bellezze naturali e architettoniche del territorio.

L’opera da realizzare dovrà essere originale.

Il concorso Il concorso è rivolto a giovani artisti toscani che possono partecipare come singoli o in gruppo purché: nati o residenti/domiciliati nella Regione Toscana, under 35 (cioè che non hanno compiuto 35 anni al momento della presentazione della domanda di partecipazione).

Possono partecipare anche enti pubblici e operatori economici, purché chi lavora all’ideazione e alla realizzazione dell’opera sia in possesso dei requisiti richiesti dal bando (under 35 e nato o residente/domiciliato in Toscana).

Aree messe a bando Le aree messe a bando sono due: lotto A corrispondente alla Terrazza dell’Orto dei Tolomei e lotto B galleria interna al parcheggio Il Campo. Il lotto A è costituito da un’unica sezione, mentre il lotto B è suddiviso in 7 sezioni, che per loro struttura possono ospitare opere differenziate sezione per sezione oppure collegate fra loro da un filo logico in modo da formare un’unica opera.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare nel sito comunale https://www.comune.siena.it/node/2489 alcune foto in cui gli spazi destinati ai murales sono evidenziati di rosso. Consigliabile anche, per chi fosse interessato, effettuare un sopralluogo, poiché, trattandosi di luoghi pubblici, non occorre alcuna autorizzazione.

Il premio Al vincitore o ai vincitori verrà corrisposto un premio in denaro e data la possibilità di realizzare il murales ideato. L’importo del premio per il lotto A è di 6mila Euro, mentre per l’intero lotto B è di 14mila euro. Il valore del premio previsto per le singole sezioni che compongono il lotto B, se assegnate separatamente, è di 2.200 Euro.

Le idee grafiche pervenute saranno sottoposte alla valutazione di apposita Commissione tecnica, che redigerà apposita graduatoria, suddivisa in lotti e sezioni.

Chiunque sia interessato a partecipare dovrà presentare domanda utilizzando il modulo allegato al bando secondo le modalità indicate nel bando stesso, trasmesso a mezzo di raccomandata del Servizio Postale di Stato o tramite consegna a mano, al Comune di Siena - Servizio Protocollo e Archivio, P.zza Il Campo n. 1 53100 – SIENA, non più tardi delle ore 12 del giorno 27 aprile 2022. La busta deve recare all’esterno la dicùitura “Bando Talenti Toscani”.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa