Alle ore 05:35 la polizia è intervenuta in via Montebianco 12 dopo la segnalazione di due persone sospette che, con delle torce, erano intente ad introdursi all'interno della scuola elementare. Le volanti giunte sul posto, appuravano che non vi era nessun segno d'effrazione e che le persone segnalate, accortesi dell’arrivo della polizia, erano fuggite prima di riuscire a forzare gli infissi. Le indagini sono in corso