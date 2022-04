Tiemme cerca autisti con esperienza con patente D e Cqc

La bella stagione sta entrando nel vivo e sono tantissime le richieste che stanno arrivando a Gruppo Tiemme Spa per il noleggio di autobus dedicati a gite di media e lunga percorrenza. Per questo Tiemme cerca autisti per la provincia di Siena e Grosseto per lo svolgimento dei servizi di trasporto turistico e noleggio da collocare, fin da subito, all’interno del proprio organico sulla base dell’esperienza professionale maturata.

"Stiamo cercando urgentemente – spiega il Gruppo Tiemme Spa – autisti da collocare nel nostro staff per organizzare e dare continuità ai servizi turistici e soprattutto a quelli di noleggio con conducente. Abbiamo una flotta di 30 autobus che ogni anno percorrono in Italia e all’estero oltre 2 milioni di chilometri su strada. L’azienda sta crescendo e con lei anche i servizi che offriamo. Per questo stiamo cercando candidati motivati e desiderosi di iniziare un percorso con la nostra azienda, supportato da un’attività formativa specifica per la mansione che svolgeranno".

Le figure professionali richieste. Il contratto proposto dall’azienda è quello da autoferrotranvieri e potrà essere a tempo pieno e indeterminato. I requisiti fondamentali sono il possesso di patente D e CQC ed una concreta esperienza sui servizi turistici. La candidatura può essere presentata sul sito www.tiemmespa.it nella sezione ‘Lavora con noi’. Per informazioni è possibile contattare il numero 800 922984.