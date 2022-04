Tifosi del Mens Sana prendono di mira l'Use Biancorosso Empoli: giocatori scortati dalla polizia

Ieri Biancorosso Empoli era sul glorioso campo della Mens Sana 1871 per giocarsi una bella partita di basket, rovinata, però, da alcuni tifosi di casa. Una decina di persone, infatti, avrebbe preso di mira uno dei giocatori dell'USE, costringendo la polizia a scortare i giocatori all'uscita dal palazzetto. Nessun atteggiamento provocatorio sembra aver giustificato la reazione a dir poco scomposta. Da quanto appreso sarebbe anche volata una lattina in campo.

Immediate le scuse della società che attraverso un post sui profili social, e la ferma presa di posizione con cui si annuncia provvedimenti: "Ci troviamo nuovamente costretti a dover scrivere cose delle quali avremmo volentieri fatto a meno. La Mens Sana 1871, a seguito degli incresciosi episodi accaduti ieri, in occasione della partita casalinga contro Biancorosso Empoli, desidera scusarsi pubblicamente con la società ospite e gli arbitri per quanto accaduto. Gli episodi di nervosismo sul campo, per quanto deprecabili, sono episodi di campo. Quello che è successo sulle tribune non è accettabile e trattandosi di una recidiva rispetto ad altre simili occasioni, la società non è più disposta a tollerare certi atteggiamenti e si riserva di prendere provvedimenti in tal senso per tutelare la propria immagine e per evitare inevitabili danneggiamenti"