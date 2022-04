Tpl in Metrocittà Firenze, in arrivo il sistema Avm

Trasporto pubblico locale ed edilizia scolastica nel territorio metropolitano fiorentino. Nell'ambito dell'iniziativ "Siete Presente. Giovani protagonisti del cambiamento', svoltosi nei giorni scorso in Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze, con i rappresentati studenteschi, del Parlamento degli Studenti e delle Consulte provinciali delle scuole di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze, con il mobility manager Alberto Berti e il dirigente Gianni Paolo Cianchi, ha offerto una panoramica generale sul Tpl metropolitano.

In sintesi: esiste un tavolo di lavoro dove vengono decise tutte le modifiche al servizio di Tpl, variazioni di percorsi, nuove fermate, inserimento di nuovi mezzi, al quale partecipano i dirigenti di Regione Toscana (titolari del servizio, quelli che hanno il contratto), dirigenti della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Firenze e della società Autolinee Toscane. Le questioni decise al tavolo sono soprattutto quelle poste dagli utenti, che possono scrivere ad un numero verde regionale o all’email osservatorio.trasporti@cittametroplitana.fi.it. "Ovviamente - è stato spiegato - ci arrivano tante indicazioni, anche tante offese: anche questo fa parte del confronto. Le segnalazioni vengono condivise con l'azienda di trasporto e si cerca di trovare una soluzione e di attivare le risorse necessarie".

La mattina, quando gli studenti entrano a scuola, tutta la flotta con gli autobus è in strada. Per la Città Metropolitana di Firenze si tratta di circa 320 mezzi.

Il compito di Metrocittà e Regione Toscana "è proprio quello di controllare il servizio e di far sì che sia svolto nel miglior modo possibile. Il controllo avviene direttamente e grazie alle segnalazioni". Ma è in arrivo il sistema Avm (Automatic vehicle monitoring), strumento decisivo per la gestione integrata della mobilità urbana, che consente di acquisire i dati automaticamente e di gestire i flussi informativi per perfezionare il servizio di Tpl, grazie a telecontrollo e monitoraggio dei veicoli, raccolta dei dati, informazioni ai passeggeri, supporto a tutti gli aspetti dell'esercizio.