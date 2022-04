Trovato morto in casa 59enne a Pisa, accertamenti sulla salma

Morto probabilmente per cause naturali un 59enne in via Sempione a Pisa. La polizia si è recata nell'abitazione assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari mandati dal 118. L'uomo non dava notizie di sé da alcuni giorni. Nella casa non vi erano tracce di effrazione, il cadavere non presentava ferite. È stata chiamata a intervenire anche la polizia scientifica che ha effettuato i rilievi del caso. Il pm di turno ha disposto accertamenti sulla salma nel reparto di medicina legale di Pisa.