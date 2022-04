'Un giorno all’Università' torna in presenza il 9 aprile al Campus Morgagni

orna in presenza sabato 9 aprile “Un giorno all’Università, spazi e relazioni per costruire il nostro futuro” il più importante appuntamento dell’Ateneo fiorentino dedicato all’orientamento, che si svolgerà al campus di Morgagni (viale Morgagni, 44). A partire dalle ore 9 fino alle 13, studenti e studentesse degli ultimi anni delle scuole superiori potranno rivolgere le loro domande e raccogliere materiale utile sull’offerta formativa e i servizi dell’Ateneo presso i punti informativi dedicati alle dieci Scuole e fermarsi allo student café per confrontarsi con i tutor delle Scuole.

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato dalle "Prime lezioni di ...", tenute da un docente per ognuna delle dieci Scuole d’Ateneo, che potranno essere seguite in presenza (prenotazione obbligatoria) e a distanza (info disponibili online). I temi sono appassionanti e attuali e testimoniano l’attenzione che le varie aree scientifiche e culturali dell’ateneo riservano ai nuovi bisogni e alle aree emergenti della professione.

Questo il programma delle lezioni nell’auditorium A di Morgagni (foto in allegato): la mattinata si apre alle 9 con i saluti istituzionali, alle 9.10 si tiene la lezione di Francesco Ferrini di Agraria su “Pandemia e cambiamenti climatici: una tempesta perfetta o un’opportunità”; alle 9.50 Alessio Nocentini di Scienze della salute umana (area del farmaco) su “Anidrasi carbonica: un intrigante enzima come bersaglio di farmaci - Alessio Nocentini”; alle 10.30 Alessandro Farini di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali su “Il colore: come lo vediamo e come lo misuriamo”; alle 11.10 Carlo Carcasci di Ingegneria su “Le (nuove) sfide per un’energia sostenibile”; alle 11.50 Manila Vannucci di Psicologia su “Orientarsi nella mente umana: qualche consiglio e strumento”; alle 12.30 Lorenzo Ciccarelli di Architettura su “Esiste ancora uno spazio (e un tempo) per l'architettura?

Contemporaneamente, nell’Auditorium B, il programma prevede alle 9 i saluti istituzionali; alle 9.10 la lezione di Raffaella Setti di Studi Umanistici e della Formazione - area umanistica su “Che cosa ci dice la linguistica? il discrimine tra sapere la propria lingua e usarla”; alle 9.50 Laura Magi di Scienze politiche su “La guerra dentro: quando il diritto tenta di reagire alla guerra”; alle 10.30 Vanna Boffo di Studi Umanistici e della Formazione - area della formazione su “Formare alle professioni educative, scolastiche e di cura”; alle 11.10 Luca Tiberti di Economia e Management su “Gli effetti socio-economici del cambiamento climatico”; alle 11.50 Pietro Amedeo Modesti di Scienze della Salute umana (area medica) su “Attivita’ fisica nella prevenzione e nella cura”; alle 12.30 Deborah Russo di Giurisprudenza su “Guerra, costituzione italiana e diritto internazionale”.

Fonte: Università degli Studi di Firenze