Università di Firenze, corridoi universitari per studenti rifugiati con il progetto UNICORE.

Studiare a Firenze grazie a un percorso regolare e sicuro. È quello offerto dalla quarta edizione del progetto UNICORE – University corridors for Refugees, iniziativa dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per dare la possibilità a studenti rifugiati di proseguire il loro percorso accademico in Italia.

L’Università di Firenze aderisce per il terzo anno consecutivo al progetto, assieme ad altri 32 atenei italiani, e mette a bando due borse di studio per sostenere il percorso di altrettanti studenti e studentesse che si iscriveranno ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese dell’Ateneo.

Il progetto UNICORE è nato nel 2019 e in questa edizione è rivolto ai rifugiati residenti in Camerun, Niger e Nigeria. Collaborano al progetto il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas Italiana, Diaconia Valdese e Centro Astalli, oltre alla rete di partner locali che assicureranno il supporto necessario agli studenti durante il programma di laurea magistrale e favoriranno la loro integrazione nella vita universitaria.

Grazie al bando delle due precedenti edizioni sono entrati a far parte dell’Ateneo fiorentino due studentesse e tre studenti.

Il termine per partecipare al bando 2022 è venerdì 29 aprile. Tutte le informazioni, con i riferimenti dei corsi e dei benefici concessi e i criteri per essere ammessi sono disponibili online.

