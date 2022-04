Violano le regole, tre mezzi per i tour turistici sequestrati dalla municipale

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale ha sequestrato tre mezzi utilizzati per i tour turistici. Gli agenti della Zona Centrale hanno fermato per controlli i tre veicoli (un risciò, un caddy e un mezzo atipico tipo navetta) e per tutti sono emerse violazioni alla regole per lo svolgimento del servizio disposte dall’Amministrazione. E dato che si tratta delle ennesime irregolarità registrate per i mezzi che avevano avuto anche la diffida a continuare l’attività, la Polizia Municipale ha disposto il sequestro per evitare la reiterazione di un illecito.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa