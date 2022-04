Basket, il castellano Alessandro Magro alla Nazionale U20

Dal gialloblu all’azzurro, un sogno che si realizza per Alessandro Magro, attuale head coach del Basket Brescia Leonessa in serie A ma, prima ancora, castellano doc. Un traguardo meritato per un allenatore che, partito dall’Abc Castelfiorentino con tanti sogni nel cassetto, è riuscito a fare della sua passione un lavoro e a trasformare quei sogni in realtà. La dimostrazione perfetta di quanto impegno, costanza, volontà, e anche sacrificio, alla fine, ripaghino sempre.

Gli Azzurrini, dal 16 al 24 luglio, prenderanno parte all’Europeo di Podgorica (Montenegro) e nel girone eliminatorio affronteranno Portogallo (16 luglio), Grecia (17 luglio) e Israele (18 luglio).

A coach Alessandro Magro, dunque, l’abbraccio e le congratulazioni dell’Abc e di tutta Castelfiorentino, che questa estate faranno un grandissimo tifo per lui e per i suoi Azzurri!