Un 36enne marocchino è stato scoperto dalla polizia ieri con 6 chili di cocaina e nascondeva nel congelatore della cucina di casa oltre 90.000 euro. Per questo la polizia lo ha arrestato ieri a Sesto Fiorentino. La cocaina era in un'auto parcheggiata in via del Soderello. Per le consegne usava dei mezzi a noleggio. Il denaro è stato trovato nell'appartamento dove vive, in zona Novoli a Firenze.