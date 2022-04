Cena delle Case del Popolo a Spicchio per il fondo di solidarietà

Venerdì 8 aprile ore 20.15 è in programma la cena delle Case del Popolo a Spicchio.

Con le Case del Popolo di Vinci abbiamo sottoscritto un manifesto d'intenti per un progetto di rilancio delle attività dei circoli che prevede un programma dettagliato.

Tra i punti di questo programma troviamo “Adotta una Casa del Popolo” ovvero la costituzione di un fondo di solidarietà per sostenere i circoli che stanno avendo difficoltà economiche a pagare le bollette a causa dei rincari energetici e degli effetti della pandemia, un “Patto tra generazioni” per cui i giovani apriranno uno sportello multimediale all’interno dei circoli per aiutare i più anziani nelle pratiche on line, nelle registrazioni e nelle prenotazioni sanitarie e “Un megafono in comune” ovvero la creazione di una pagina social per promuovere le attività dei circoli e raccontare la loro storia.

La cena di venerdì 8 aprile, organizzata dai volontari del circolo di Spicchio, servirà per la costituzione del fondo di solidarietà. Durante la serata saranno proiettati anche alcuni spezzoni delle interviste realizzate ai presidenti delle Case del Popolo.

Per prenotare potete chiamare il numero Giovanni 328.04.63.847