Controlli in strada a Firenze, fermati due conducenti senza patente e assicurazione

Continuano i controlli mirati alla sicurezza stradale da parte della Polizia Municipale. In particolare il Reparto di Rifredi ha effettuato una serie di interventi in varie zone del quartiere, alcune segnalate dai residenti e altre già oggetto di servizi specifici dei progetti di comunità. Tra le violazioni accertate spiccano ancora una volta le irregolarità relative alla copertura assicurativa e al possesso della patente.

Tra i multati un trentenne italiano fermato per controlli in via Pratese e risultato senza patente (mai conseguita) alla guida di un ciclomotore (mai assicurato). Per lui le sanzioni rispettivamente da 5.100 euro e fermo del veicolo per tre mesi e da 866 euro, taglio di 5 punti e sequestro del veicolo. E dato che il mezzo era di proprietà di un’altra persona, la Polizia Municipale ha elevato un verbale anche nei suoi confronti per incauto affidamento del ciclomotore.

Senza patente e senza assicurazione anche un automobilista fermato in viale Lavagnini. L’uomo, un cinquantenne italiano, è risultato senza patente perché revocata nel 2012 e recidivo per le stesse violazioni nell’ultimo biennio. Quindi per lui oltre alla multa per mancanza di assicurazione reiterata negli ultimi due anni (1.732 euro, 5 punti e sequestro del veicolo), anche la denuncia per guida senza patente reiterata. L’uomo ha provato a giustificarsi con gli agenti dichiarando che stava giusto andando a scuola guida, stessa scusa utilizzata in occasione del precedente controllo del maggio scorso.

Ulteriori tre conducenti sono stati trovati senza assicurazione: un cittadino cubano alla guida di un ciclomotore con la sola patente estera (con sanzione per mancata conversione nonostante fosse residente in Italia da oltre un anno pari a 158 euro e ritiro del documento di guida); un cinquantenne italiano che ha ammesso subito la sua posizione irregolare aggiungendo che stava andando in agenzia per riattivare la polizza scaduta da sei mesi; un cinquantenne peruviano alla guida di un motociclo.

Infine nel mese di marzo gli agenti del reparto di Rifredi hanno recuperato 3 veicoli provento furto e dato seguito a due confische di veicoli per conto del Demanio.

