Fuga di gas alla rotatoria per Vinci, traffico deviato e disagi nelle abitazioni

Fuga di gas collegata alla rottura della conduttura idrica alla rotatoria d'ingresso di Vinci lungo la sp13. Proprio dove per l'anno del 500enario dalla morte di Leonardo era stata installata l'opera d'arte a tre quadri, adesso sono presenti i vigili del fuoco, Acque e i tecnici dell'ente fornitore di gas per i lavori di manutenzione dell'area. Sul posto anche il sindaco Giuseppe Torchia.

L'ingresso della rotatoria su via dei Martiri, per il tempo necessario alla manutenzione, resterà chiuso. I veicoli, in transito, in direzione via dei Martiri, saranno dirottati su via Collinare.

Si presuppone che per i residenti in zona ci saranno difficoltà per avere gas e acqua nelle proprie abitazioni. Pare che non sia stata fatta nessuna evacuazione nelle aree limitrofe.