"Italia e Europa di fronte alla guerra in Ucraina", se ne parla a Limite sull'Arno

Un incontro dal titolo "Italia e Europa di fronte alla guerra in Ucraina" si terrà lunedì 4 aprile alle 21.30 presso la Pubblica assistenza di Capraia e Limite ( via Negro,9) e vedrà la partecipazione dell’onorevole Piero Fassino, in collegamento, presidente della commissione esteri della camera dei deputati; il senatore Dario Parrini, presidente della commissione affari costituzionali del Senato e Nicoletta Pirozzi, in collegamento, coordinatrice scientifica IAI del progetto Horizon 2020 EU IDEA – Integration and Differentiation e presidente della commissione esperti sulla politica estera del Partito democratico.

L’incontro organizzato dal Pd locale, sarà moderato da Edoardo Antonini.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio stampa