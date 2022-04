Linea Empoli-Siena, la Valdelsa fa il punto con l'assessore Baccelli: "Nuovi treni nel 2023"

Incontro in videoconferenza ieri pomeriggio tra i sindaci della Valdelsa e l'assessore regionale ai Trasporti, Stefano Baccelli, per parlare della linea ferroviaria Empoli-Siena. "Una linea che, troppo spesso, è causa di disagi per pendolari e viaggiatori", scrive sui social il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, presente all'incontro con i colleghi di Castelfiorentino e Poggibonsi, rispettivamente Alessio Falorni e David Bussagli, funzionari della Regione e il portavoce del Comitato Pendolari Valdelsa Gianluca Sacconi.

"La situazione della Empoli-Siena è la priorità fra le segnalazioni sul tavolo dell'assessore Baccelli, che ringrazio per l'attenzione - scrive ancora Cucini - lo ha sottolineato lui stesso annunciando che lavorerà perché nel 2023 i nuovi treni che arriveranno, in ritardo di un anno a causa di difficoltà nel reperire materiali per la loro realizzazione, siano impiegati proprio su questa linea". Il sindaco di Certaldo sottolinea inoltre la soddisfazione riguardo a questa rassicurazione da parte dell'assessore, "anche se continueremo a monitorare affinché la Empoli-Siena sia concretamente al primo posto della lista dei nodi da sciogliere in quanto a viabilità ferroviaria di area".

Commenta l'incontro anche Falorni, sindaco di Castelfiorentino: "La Regione pensa che la linea Siena-Empoli abbia la priorità assoluta per la sua situazione, e si spenderà affinché il primo materiale rotabile in arrivo (i nuovi treni Blues) venga indirizzato su di essa. Purtroppo, nel 2023 a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, ma le guerre non sono eventi prevedibili nei contratti. Tuttavia Trenitalia ha delle sanzioni pendenti, se non ottempererà in questi tempi".

"Speriamo - conclude Falorni - stiamo davvero tutti aspettando a gloria questo tipo di miglioramenti, per la pace del fegato dei pendolari…".