Malore per abuso di alcol, 16enne soccorsa in strada a Firenze

La notte scorsa, tra venerdì e sabato, una giovanissima è stata soccorsa in strada a Firenze dopo aver accusato un malore dovuto all'abuso di alcol. La ragazza, di 16 anni, è stata trovata in stato di semincoscienza nei pressi di una discoteca in via Pratese, da dove i sanitari l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Careggi.

Le condizioni della 16enne non sarebbero gravi. Sono in corso accertamenti della polizia per capire se la giovane abbia consumato bevande alcoliche all'interno del locale, vicino a dove è stata soccorsa.