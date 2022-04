Multe col rosso a Fucecchio, Cordone (Lega): "Molte proteste ma niente sconti"

Marco Cordone (Consigliere Nazionale ANCI/Consigliere comunale di Fucecchio - Lega Salvini), interviene sulle problematiche legate ai T-Red dei semafori installati nel territorio comunale di Fucecchio con le seguenti dichiarazioni:

"A Fucecchio, in questi ultimi tempi, si è aperto un forte dibattito sui T-Red installati su 7 semafori ubicati nel territorio comunale, soprattutto per quanto riguarda l'impianto semaforico di Via Landini Marchiani, in pieno centro, prospiciente a piazza Montanelli e sui social protestano svariati automobilisti multati perché sarebbero passati col rosso, contestando l'infrazione che riguarderebbe addirittura anche autisti di autobus di linea che è difficile inquadrare tra le categorie di persone che non rispettano il codice della strada.

È indubbio che chi passa col semaforo rosso debba essere sanzionato ma mi chiedo, viste le numerose proteste, se forse non ci sia un problema di taratura delle apparecchiature in argomento e se non sia il caso che l'Amministrazione comunale o comunque le Autorità preposte, debbano fare controlli accurati sul funzionamento di questi dispositivi T-Red, affinché non si creino equivoci sul merito delle infrazioni commesse.

In tal senso, rivolgo il mio appello al Sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli ed all'Assessore alla Mobilità, Trasporto pubblico locale e alla Polizia municipale, Fabio Gargani. Credo che il Sindaco Spinelli, su mia segnalazione, si stia interessando della questione del doppio semaforo in via Cesare Battisti, nei pressi del Comando della Polizia Municipale.

Tutta la nostra Società, sta attraversando ancora momenti difficili ed anche le Amministrazioni comunali fanno salti mortali per mandare avanti i nostri Enti locali e sulla base di ciò deve prevalere il buon senso da parte di tutti perché escludo a priori, che il Comune di Fucecchio, voglia fare cassa sulla pelle degli automobilisti e affermo questo ribadendo comunque che il codice della strada va rispettato e con il semaforo rosso non si passa ! Qualora però, ci siano numerose proteste è giusto che l'Amministrazione fucecchiese o comunque chi sia preposto ai controlli, verifichino il tutto senza sconti per i 'furbetti'".