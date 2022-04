Neve in Toscana ad alte quote. Nella provincia di Arezzo sono state registrate nevicate in Casentino, in Valtiberina, alla Verna e a Camaldoli. Imbiancate anche le strade in Valdichiana in pianura.

La Città metropolitana di Firenze segnala neve caduta a Vallombrosa e sul passo della Consuma. Freddo anche in Maremma con temperature sotto zero sull'Amiata. Fitta nevicata in zona Macinaie.