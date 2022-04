Pistola (finta) alla tempia del prof per le troppe note. Denunciato studente

Un 15enne di un istituto tecnico dell'area fiorentina ha puntato una pistola, inizialmente creduta vera poi rivelatasi il solito giocattolo senza tappo rosso, alla tempia di un professore per le troppe note ricevute.

La notizia, diffusa oggi dal Corriere Fiorentino, risale al 29 marzo scorso ed esiste anche un video di questa scena, finito prima nella chat di scuola e poi nel web

Nel filmato, il 15enne dice: "Prof, dobbiamo regolare una questione: mi ha messo troppe note e sta sbagliando", prima di estrarre la pistola e puntarla alla tempia del docente di matematica. La classe ride mentre il professore è imbarazzato e resta in silenzio.

La scuola, ma non il docente, ha segnalato l'episodio all'autorità giudiziaria e la procura per i minori ha denunciato il ragazzino per minacce aggravate dall'aver agito per motivi di bullismo e ai danni di un incaricato di pubblico servizio, oltre che per interruzione di pubblico servizio.

La polizia è poi giunta in casa dello studente. Non è stata trovata l'arma finta ma è stato sequestrato il cellulare. Pare che lo studente avesse avuto svariati provvedimenti disciplinari anche in passato su indirizzo del consiglio di classe.