Spostare il monumento ai caduti a Cerreto e riqualificare la ex biblioteca, il progetto

Lanciata la proposta da 10 milioni di euro per opere che vadano a riqualificare spazi dismessi e aree di cultura con i fondi del Pnrr. Nell'Empolese Valdelsa 4 Comuni hanno lanciato le loro proposte, tra cui anche Cerreto Guidi. La proposta più impattante a prima vista sarà lo spostamento del monumento del monumento ai caduti di piazza Vittorio Emanuele II in piazza Desideri.

Ecco quali sono i sogni per il borgo mediceo.

A Cerreto Guidi gli interventi previsti nel progetto interessano il centro storico e in particolare Piazza Vittorio Emanuele II, il parcheggio di Via dei Fossi, l'ex biblioteca e gli spazi esterni di Piazza Desideri. La riqualificazione della piazza posta ai piedi della Villa Medicea, elemento storico-urbano identificativo di Cerreto, vuol rendere più fruibile il notevole patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico.

Il parcheggio di via dei Fossi costituisce l’opera più immediatamente cantierabile ed è il punto dove può collocarsi l’infrastruttura di ricarica per il bike/car sharing.

Il progetto si struttura sulla simbiosi fra piazza, scale monumentali e villa e su una forte integrazione fra tante attività collettive guidate dal filo conduttore vino-cibo-storia-cultura.

Questi interventi comporteranno anche lo spostamento del Monumento ai caduti della Grande Guerra nell’area esterna alla ex-biblioteca, in Piazza Desideri. Questo luogo è l'altro punto nodale del progetto: qui si prevede una rigenerazione complessiva con l’obiettivo di destinare gli spazi alla socialità giovanile, alla musica e all'associazionismo.

Con questo importante intervento l’obiettivo più complessivo di Cerreto Guidi è rigenerare gli spazi perché siano vissuti sempre meglio; si tratta di portare avanti un percorso più ampio di rigenerazione urbana già avviato con la riqualificazione della nuova Biblioteca dopo che venne dichiarata inagibile l’ex scuola Santi Saccenti a causa del downburst.