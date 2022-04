Pnrr, Vinci lancia il recupero della Galleria e degli ex macelli

Lanciata la proposta da 10 milioni di euro per opere che vadano a riqualificare spazi dismessi e aree di cultura con i fondi del Pnrr. Nell'Empolese Valdelsa 4 Comuni hanno lanciato le loro proposte, tra cui anche Vinci. Ecco quali sono i sogni per la città natale di Leonardo.

A Vinci l'intervento si propone di restituire all’antico borgo la sua valenza di centro civico e spazio di aggregazione per favorire le occasioni di incontro e contrastare il progressivo allontanamento dei cittadini dal centro storico.

Il progetto prevede il recupero di due immobili degradati e inutilizzati: la Galleria di Via Montalbano e l’area degli ex macelli in Via Lamporecchiana. Il primo è un immobile completamente ipogeo di circa 118 mq posto in continuità con la biglietteria del Museo Leonardiano; l’intervento di recupero è finalizzato alla creazione di spazi per installazioni temporanee.

L'area di intervento del secondo spazio è di 309 mq: gli ex macelli saranno riqualificati e destinati a centro polivalente con uffici e bagni annessi. Lo spazio esterno sarà utilizzato a parcheggio disabili ma potrà essere impiegato anche per attività all’aperto.

Per completare l’accessibilità al nuovo centro sarà realizzato un percorso protetto lungo Via Lamporecchiana che permetterà di raggiungere il centro storico anche dallo ‘sdrucciolo dei macelli’. Tale ‘sdrucciolo’, che tramite una scalinata conduce direttamente a Piazza della Libertà, sarà riqualificato con un'adeguata illuminazione.

Il nuovo percorso in Via Lamporecchiana sarà affiancato da quello in via Cerretana che collega al parcheggio nel quale saranno poste opere a verde e le colonnine di ricarica per il bike-sharing e car-sharing.