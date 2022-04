A Prato è nato Showrunner Lab, il primo laboratorio italiano per produrre serie tv

Taglio del nastro, a Manifatture Digitali Cinema Prato, sabato 2 aprile, della prima edizione di Showrunner Lab, il primo laboratorio italiano per entrare nel mondo della produzione delle serie tv.

Showrunner Lab è proposto da Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con Good Girls Planet, ITTV Forum&Festival di Los Angeles e PIN – Polo Universitario Città di Prato e con il contributo del “Bando progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo” della DGCA del MIC.

All’inaugurazione del corso, i saluti istituzionali di: Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e del Presidente di Fondazione Sistema Toscana, Iacopo Di Passio. A seguire una conversazione sull’importanza dello Showrunner in Italia con Antonella Barbieri, Direttrice APA - Associazione Produttori Audiovisivo, Jacopo Chessa, Direttore Veneto Film Commission, Francesco Palumbo, Direttore Fondazione Sistema Toscana, Valentina Martelli, Founder e CEO Good Girls Planet e ITTV, Cristina Scognamillo, Founder Good Girls Planet e ITTV, Responsabile Didattico Showrunner Lab.

Ospite d’eccezione l’attrice americana Condola Rashad tra i protagonisti dell’acclamata serie tv “Billions” e di “Domenica” di Jonathan Demme e Joshua Marston; l’interprete di Giulietta in “Romeo e Giulietta” di David Leveaux e anche nel cast della serie tv “Smash” sulla vita di Marilyn Monroe diretta, da Michael Mayer.

Obiettivo del corso è quello di creare il primo laboratorio italiano dedicato esclusivamente alla professione dello Showrunner, andando a definire un modello che possa essere replicato in altre regioni italiane. Lo Showrunner è sceneggiatore e produttore; è il Deus ex machina delle serie, soprattutto quelle di lunga durata. È colui che guida le writers’ room e le dirige verso un prodotto di successo.

Dopo un’attenta selezione sono stati scelti 18 studenti under 30 per seguire lo Showrunner Lab, provenienti da tutta Italia. Il Laboratorio è tenuto dalle docenti Cristina Borsatti, scrittrice e sceneggiatrice e Francesca Scanu, sceneggiatrice e produttrice.

Il corso prevede insegnamenti multilivello, partendo da una preparazione di base, arricchita attraverso laboratori, incontri seminariali. Sono previsti Workshop con ospiti nazionali e internazionali: Marco Chimenz produttore e AD di Cattleya, Giannandrea Pecorelli, produttore e sceneggiatore, CEO di Aurora Film e Aurora TV; Vittorio Testa sceneggiatore, scrittore ed esperto formatore, Giovanni Pedde avvocato specializzato in entertainment law, prima a New York e poi a Roma, dal 2020 membro della divisione internazionale di Marenzi & Associates, gruppo di consulenza strategica e commerciale con sede a Los Angeles; Vaun Wilmott, creatore e produttore per la serie tv fantasy Dominion e, tra le altre, Star Trek: Discovery, Prison Break, Sons of Anarchy e Jack Ryan; Chad Kennedy, Executive Vice Presidente Produzione e Sviluppo di Magic Quill Productions, il nuovo collettivo di sceneggiatori formato dagli sceneggiatori e produttori esecutivi di cui fanno parte Joe Henderson (Lucifer), Georgia Lee (Partner Track) e Matt Owens (One Piece); Gary Marenzi CEO della Marenzi & Associates, che fornisce collaborazione creativa, consigli di gestione strategica e implementazione per l'industria dei media e dell'intrattenimento. Per decenni, Marenzi è stato un leader del settore e un innovatore nel lancio di franchise di contenuti globali tra cui Stargate, NCIS, Vikings, Killing Eve; Jeremy Spiegel, Showrunner, autore e produttore esecutivo del newsmagazine americano Extra, vincitore di un Emmy; Sean Furst, presidente di Skybound Entertainment (The Walking Dead); il CEO di Fabula Pictures, Nicola De Angelis, nucleo creativo della società di cui coordina lo sviluppo seguendo personalmente ogni progetto, sia da un punto di vista editoriale che tecnico–artistico. Per Baby, la seconda serie italiana Netflix Original, ha anche rivestito il ruolo di showrunner.

Showrunner Lab si avvale della partnership di Veneto Film Commission, Panorama Films e del “Premio Segafredo Zanetti UN LIBRO UN FILM”, primo premio nazionale dedicato alla narrativa per il cinema e per le serie Tv. Il comitato scientifico del Premio ha messo a disposizione degli studenti del laboratorio di Prato alcuni titoli di libri, presentati nel corso delle varie edizioni, che gli aspiranti showrunner adatteranno per la realizzazione prodotti seriali. Sono stati scelti dal corpo docente dello Showrunner Lab "Azzorre" di Cecilia M. Giampaoli, (Neo Edizioni), vincitore dell’edizione 2021 e “Carnaio” di Giulio Cavalli (Fandango Libri).

Fanno parte del Comitato Scientifico dello Showrunner Lab: Maria Pia Ammirati, Direttrice RAI Fiction, Antonella Barbieri, Direttrice Generale APA, Donato Carrisi, scrittore e sceneggiatore, Sean Furst, Presidente Skybound, Stefania Ippoliti, Direttore Toscana Film Commission, Gary Marenzi Marenzi&Associati, Matteo Perale, Produttore, Jeremy Spiegel, Showrunner ed Executive producer Extra, Valentina Martelli, Founder e CEO Good Girls Planet e ITTV, Cristina Scognamillo, Founder Good Girls Planet e ITTV, Responsabile Didattico Showrunner Lab.

Fonte: Ufficio stampa