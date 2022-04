Un teatro all'aperto da 400 posti: Montespertoli vola alto con il progetto Pnrr

Lanciata la proposta da 10 milioni di euro per opere che vadano a riqualificare spazi dismessi e aree di cultura con i fondi del Pnrr. Nell'Empolese Valdelsa 4 Comuni hanno lanciato le loro proposte, tra cui anche Montespertoli. Il focus del comune della Valdelsa fiorentina punta a uno spazio tutto nuovo dedicato agli spettacoli.

A Montespertoli la realizzazione di un teatro civico all’aperto, nell'ex campo sportivo adiacente al piazzale Lotti, costituisce il focus dell’intero progetto.

Il nuovo teatro sarà uno spazio caratterizzato dalla modularità con un palco che consentirà di allestire spettacoli di varia tipologia.

È prevista la fossa dell’orchestra e un piano interrato con camerini e servizi per gli artisti. La platea conterà circa 300 posti con sedute rimovibili che garantiranno una libera fruibilità senza barriere architettoniche.

La platea/piazza viene a trovarsi tra il teatro all’aperto e un altro edificio di dimensioni più contenute che conterrà regia, biglietteria, bar e servizi igienici.

La copertura di questo edificio, raggiungibile con una scala esterna, potrà essere a sua volta allestita per una sorta di tribuna con ulteriori 100 spettatori. È prevista poi la realizzazione di un parcheggio per 150/200 posti auto su due piani di cui uno interrato. Si prevede l’installazione di postazioni di ricarica per bike/car sharing.

A questo si aggiungerà la creazione di nuovi percorsi pedonali e carrabili, di spazi a verde pubblico e di un campo da gioco polivalente (basket e pallavolo) per ragazzi comprensivo di uno skatepark.