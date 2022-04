Teatro contemporaneo da Giallo Mare, Stay Hungry e La mappa infallibile

Al Minimal Teatro di Empoli torna la rassegna Teatro contemporaneo, promossa da Ministero per la Cultura, Città Metropolitana Firenze, Fondazione cassa di Risparmio Firenze, RAT residenze artistiche toscane, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Due spettacoli molto interessanti verranno proposti dalla rassegna: giovedì 7 aprile in scena Stay Hungry di e con Angelo Campolo.



Lo spettacolo scava dentro la vita e racconta con onestà la condizione dei migranti.

L’attore siciliano Campolo, cresciuto alla scuola di Luca Ronconi al Piccolo Teatro, ha accolto e conosciuto davvero da vicino, nei laboratori in riva allo stretto di Messina, dei giovani africani. E vederli recitare sul grande screen montato in palcoscenico concorre ad abbattere il muro della reciproca ignoranza e far luce su una forma di integrazione, l’arte appunto, sottovalutata per priorità burocratiche.

“Stay Hungry”, monito di Steve Jobs, risuona in chiave beffarda nel caleidoscopio di storie umane, da Nord a Sud, che attraversano i ricordi di questa autobiografia: bene e male sono divisi da confini incerti ma tutti i personaggi sono segnati, ciascuno a suo modo, da una “fame” di amore e conoscenza.

Mercoledì 27 aprile sarà la volta di La Mappa Infallibile, ispirata all’opera dello scrittore turco Budren Ozner, un testo scritto da Renzo Boldrini, che si inserisce in un filone storico di ricerca della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro denominato Lezioni di Geografia.



Centro della ricerca è la mappa intesa come rappresentazione di un paesaggio reale, una sorta di teatro da tavolo sul quale ricordare, realizzare, ipotizzare esplosioni, guerre, visioni di mondi possibili. Un testo visionario che narra di un mondo, non collocabile in termini temporali, che ha setacciato sfruttato, catalogato tutto ciò che lo compone, che gli appartiene: che ha perso la capacità, la possibilità, di stupirsi. Tutto ciò che contiene entro i suoi confini è noto e ben rappresentato nella sua mappa. Una situazione che si ribalta, improvvisamente, grazie ad uno straniero peraltro cieco. Condizioni che creano ostilità, sospetto ma che, al contrario, rappresentano, seppur con un colpo di scena imprevedibile, il cartografo in grado di tracciare nuove mappe che al loro centro hanno una parola: speranza.

La Mappa Infallibile è una performance multidisciplinare dedicata ad adolescenti, giovani e adulti. Il set visivo sarà realizzato con disegni, collage ed oggetti scenici originali dell’artista visiva Daria Palotti mentre le musiche dello spettacolo saranno composte ed interpretate dal vivo dal compositore e polistrumentista Stefano Giannotti.

Inizio spettacoli alle 21.00

Biglietto posto unico € 8. Prevendita e prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, biglietteria aperta dalle 20.30 il giorno dello spettacolo. Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it. Si ricorda che è gradita la prenotazione.

L’ingresso in teatro è consentito agli over 12 solo con green pass rafforzato e indossando mascherina FFP2, richiesta per over 6 anni.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa