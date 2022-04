Vernio perde il suo sindaco partigiano Carlo Rossi, scomparso a 99 anni

È scomparso all'età di 99 anni Carlo Rossi, partigiano e sindaco di Vernio per circa 15 anni. Il Comune sulle montagne di Prato ricorda Rossi, protagonista nella guerra di Liberazione dal nazifascismo, attraverso le parole del sindaco Giovanni Morganti.

"Vernio saluta con affetto e grande emozione Carlo Rossi, partigiano e sindaco, uomo perbene e amministratore che ha sempre messo al primo posto la sua comunità, servendola con umiltà e lungimiranza" dichiara in una nota Morganti. "Ringraziamo Carlo per la sua coraggiosa testimonianza per i valori di giustizia sociale che ha sempre difeso, per la passione civile che lo ha accompagnato fino alla fine, per la straordinaria lezione di politica vissuta come sevizio che ci lascia".