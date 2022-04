Via a "Cuori in Comune", inaugurati a San Casciano i primi due dei quattordici defibrillatori

Numerosi i cittadini che questa mattina hanno partecipato all’inaugurazione dei primi due dei quattordici apparecchi DAE che saranno installati nelle frazioni di San Casciano in Val di Pesa. La presentazione della rete salvavita è avvenuta prima nell’area dei giardini di via Martiri di Bologna nella frazione di Bargino, successivamente in piazza della Repubblica a San Casciano dove il sindaco Roberto Ciappi, insieme al governatore della Misericordia di San Casciano Marco Poli e il presidente della Festa del Volontariato sancascianese Daniele Cavari, hanno tagliato il nastro e scoperto i defibrillatori che scaturiscono dal progetto di comunità “Cuori in Comune”.

Presenti all’iniziativa alcuni rappresentanti dell’associazione La Ciurma di Bargino che hanno unito forze e risorse per dotare la frazione dell’apparecchio e il direttore del 118 Simone Magazzini del Dipartimento emergenza Usl Centro Toscana. Domani, domenica 3 aprile, alle ore 9.30, sarà la volta del defibrillatore di Cerbaia, acquistato anche in questo caso grazie alla raccolta fondi organizzata dagli abitanti della frazione, frutto della collaborazione tra associazioni, commercianti e cittadini. L’inaugurazione del dispositivo è prevista in piazza del Monumento.

“Quando le istituzioni, le associazioni e i cittadini fanno rete pensando al bene comune a migliorare le condizioni di vita di un territorio già unito e solidale come il nostro in favore dei più fragili– dichiarano il sindaco Roberto Ciappi, il governatore Marco Poli e il presidente della Festa del Volontariato Daniele Cavari – si realizzano azioni concrete che rafforzano forme e strumenti di prevenzione e tutela della salute delle nostre cittadini e dei nostri cittadini”.

Per consentire l’utilizzo dei defibrillatori in caso di necessità la Misericordia di San Casciano ha organizzato un corso Blsd aperto a tutti abilitante all’uso del Dae. Le attività formative si svolgeranno dal 7 al 23 aprile a San Casciano, Bargino, Mercatale, San Pancrazio, Romola e Cerbaia. Per avere maggiori informazioni occorre contattare la Misericordia di San Casciano: cell. 345 0996708. Per potersi iscrivere è necessario inviare una e-mail a corsoblsdsancasciano@gmail.com fornendo un contatto telefonico, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino