Derby gialloblu: Castelfiorentino batte Montespertoli

Nalla partita con la P maiuscola, il Gialloblu Castelfiorentino ci crede fino alla fine e al PalaBetti, con una prestazione sopra le righe, batte la capolista Montesport 79-69 portando a casa il primo dei due derby stagionali. Il ritorno, che in realtà sarà il recupero della gara di andata rinviata causa Covid, si giocherà giovedì 21 aprile e Montespertoli. In una gara dalle mille emozioni e combattuta come da pronostico, in palio non soltanto i due punti ma, come spesso accade in questi casi, qualcosa in più. Vuoi per il campanilismo, vuoi per i tanti ex tornati al PalaBetti in maglia Montesport e vuoi perchè, di fronte a sè, i ragazzi di Dario Chiarugi avevano la capolista, reduce da un bel filotto di vittorie consecutive che si è interrotto proprio questa sera. E se è vero che con le ultime due gare da giocare (il recupero a Montespertoli e l’ultima giornata sul parquet del Mugnone domenica prossima) i playoff resteranno probabilmente un miraggio, questa sera è giusto che il giovane Gialloblu di coach Chiarugi si goda questa bella e meritata vittoria.

Avvio di gara subito intenso, con le squadre che viaggiano a braccetto fino al 18-20 che chiude la prima frazione. Un equilibrio che prosegue anche nel secondo quarto, dove il botta e risposta conduce al 35-35 su cui si va all’intervallo lungo. Al rientro il primo tentativo di allungo è del Gialloblu, che prova a scappare sul 44-37, forbice che però la formazione di Giulio Nesi ricuce immediatamente grazie ad un contro break di 0-8 che permette al Montesport di rimettere la testa avanti (44-45). Da qui la sfida prosegue con le squadre che si alternano al comando fino al 57-56 su cui vanno all’ultimo riposo. Il copione non cambia nella prima metà della quarta frazione, quando due triple a firma Caggiano e Ciampolini valgono il 69-64 che dà il via alla fuga definitiva. La truppa castellana alza l’intensità in difesa e blinda l’area, mentre in attacco Turini, servito da un grande assist di Zampacavallo, infila il 77-67 che mette il sigillo. E’ andata, il primo derby è Gialloblu.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET MONTESPORT 79-69

Parziali: 18-20, 35-35 (17-15), 57-56 (22-21), 79-69 (22-13)

Tabellino: Cavini 4, Zampacavallo 9, Turini 15, Caggiano 17, Ciampolini 9, Talluri J. 10, Cetti 1, Talluri T. 9, Buti 3, Castellacci 2, Pratelli ne, Marrucci ne. All. Chiarugi.

Arbitri: Nocchi di Vicopisano, Gigoni di Livorno.

Fonte: Abc - Ufficio stampa