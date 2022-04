Diabete, prevenzione gratuita in farmacia a Carrara

Bastano 3 minuti per rivelare la presenza del diabete tramite l’analisi di una goccia di sangue prelevata da un dito. Il tutto tra le mura delle farmacie comunali e gratuitamente. La campagna di screening “Prevenzione diabete” di Nausicaa Spa, in collaborazione con Asl Toscana Nord ovest, partirà lunedì 4 aprile con l’obiettivo di “scovare” le oltre 3500 persone in provincia che soffrono di questo disturbo e non ne sono consapevoli (data la natura silente della mattia) e di metterle al riparo dalle complicazioni dovute al mancato accesso precoce alle terapie.

Per partecipare è necessario innanzitutto controllare l’aderenza ai criteri di inclusione: età oltre i 40 anni, vita sedentaria, dieta non regolata, precedenti episodi di iperglicemia, ipertensione e diabete gestazionale sono alcuni degli aspetti che permettono l’accesso all’iniziativa e ne garantiscono l’efficacia. È sufficiente poi prenotare il proprio esame e recarsi in farmacia all’orario stabilito. Lì, tramite il prelievo di una goccia di sangue da un dito, sarà possibile conoscere il valore di emoglobina glicata (HbA1c), marker inconfutabile della presenza del diabete o del suo stato di prossimo esordio (prediabete). Per eseguire l’esame non è necessario essere a digiuno, perciò questo potrà essere effettuato in qualsiasi momento della giornata.

Il paziente che presenta valori oltre o al limite della norma verrà poi inviato, assieme ad un diario personale con i valori rilevati, al medico di famiglia che predisporrà eventuale proseguo degli accertamenti.

Prevenzione Diabete sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 presso la farmacia comunale Del Cavatore in via del Cavatore 25 a Carrara da lunedì 4 a sabato 16 aprile.

La campagna proseguirà presso la farmacia comunale La Perla a Bonascola (all’interno dell’omonimo centro commerciale) da martedì 19 a sabato 30 aprile con il medesimo orario. Per prenotare è sufficiente telefonare in farmacia o recarsi sul sito nausicaacarrara.it e procedere con la prenotazione online in completa autonomia.

Fonte: Ufficio stampa