La signora Lina festeggia 100 anni a Livorno, gli auguri della città

Lina Cerreti (all’anagrafe registrata come Isolina) è nata il 3 aprile del 1922 a Ponticino, una frazione del Comune di Laterina, in provincia di Arezzo. Durante la seconda guerra mondiale conobbe il marito Pietro, soldato siciliano, mentre si stava spostando in treno. Nacque l’amore e a fine ‘43 si sposarono.

Isolina ha avuto due figlie, nate a Ponticino, e un figlio, nato a Livorno dopo il trasferimento della famiglia avvenuto nel 1948. Ha sempre fatto la casalinga, dedicandosi alla sua famiglia che adesso comprende 7 nipoti e ben 9 pronipoti.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi a nome della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa