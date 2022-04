Plastic Free Empoli, nuova raccolta green assieme a Montelupo

I motori sono già caldi, la determinazione dei numerosi volontari di Plastic Free Empolese Valdelsa, si farà vedere domenica 10 aprile 2022 partecipando alla data nazionale dell’associazione.

Punto di ritrovo Via Pratella, alle 9.15, puntuali, per ripulire il parcheggio e l’area verde intorno al sottopassaggio.

Una ‘raccolta’ che mette insieme Empoli e Montelupo, riversandosi in una zona in evidente stato di abbandono.

Dunque, guanti, pinze e sacchi alla mano per trascorrere una domenica mattina all’insegna dell’impegno e dell’attenzione per l’ambiente che ci circonda.



Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli e Massimiliano Goretti, referente per Empoli, hanno ringraziato i numerosi volontari pronti a scendere in campo domenica così:



«L’attività di Plastic Free è ripartita e si vede. Domenica la data nazionale che darà un bell’aiuto all’ambiente del territorio del nostro circondario ma anche del Paese. Come dico sempre, il contributo dei cittadini è sempre prezioso soprattutto quando si tratta di ambiente. La nostra attenzione è massima. Ci impegniamo ogni giorno sugli abbandoni dei rifiuti in zone della città, grazie al lavoro degli agenti di Polizia Municipale e degli Ispettori ambientali di Alia. Plastic Free è un valore aggiunto in questa sfida. Quella di domenica sarà una bella tappa, perciò, non mancate».



Il referente per Empoli aggiunge: «L' Empolese Valdelsa è pronto a partecipare all'evento nazionale di Plastic Free. Domenica 10 aprile, ci ritroveremo alle 9.15, in via Pratella. Con Alberto Vezzani (referente provinciale) e Gabriele Brogi (referente di Montelupo), abbiamo scelto questa zona di collegamento tra Empoli e Montelupo, poiché in evidente stato di abbandono. Mi sono occupato personalmente del sopralluogo e, al di là dei "classici" rifiuti, ho notato che, quella che da lontano sembrava ghiaia, si trattava di gommapiuma frammentata in piccoli pezzi. A sottolineare l'assurdità della situazione ambientale. Domenica invitiamo a partecipare tutti coloro che hanno a cuore l'ambiente e il nostro territorio. Abbiamo l'occasione di far sentire la nostra voce».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa