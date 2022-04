Rifiuta di mettere la mascherina sul bus e minaccia l'autista, denunciato

Sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma all’interno di un pullman diretto a Portoferraio. A scatenare il caos un passeggero 27enne che, invitato a indossare la mascherina, si è rifiutato. Salito sul bus ha offeso e minacciato l'autista, tanto da costringerlo a fermarsi lungo la strada e chiamare soccorso.

Giunti dopo pochi minuti, i carabinieri hanno subito lo stesso prepotente atteggiamento dello scalmanato che, sprovvisto di documenti di riconoscimento, non ha voluto fornire le proprie generalità, si è rifiutato di indossare la mascherina e di scendere dal bus, continuando ad agitarsi e a urlare frasi senza senso in presenza degli altri passeggeri atterriti. Riusciti a ricondurre alla calma l’esagitato dopo una mezz’ora, i militari lo hanno condotto in caserma, permettendo all’autobus di riprendere la corsa.

Il giovane è stato denunciato, rischia una pena che può raggiungere anche i cinque anni di reclusione.