Ruba in una casa di Prato assieme a una 11enne: arrestata 19enne

L'hanno sorpresa a rubare in un appartamento ed è stata arrestata. Poi la scoperta incredibile: con lei c'era una ragazzina di undici anni.

Il fatto è avvenuto a Prato in via Siena nella giornata di sabato 2 aprile. I proprietari di un'abitazione hanno chiamato i carabinieri perché avevano sentito dei rumori e trovato in casa due sconosciute.

I militari hanno bloccato le due, entrambi di origini serbe e provenienti da un campo nomadi di Milano. Hanno arrestato la maggiorenne, che ha 19 anni, mentre la minorenne è stata affidata a un istituto per minori.

Durante la perquisizione cui è stata sottoposta, in possesso della 19enne sono stati trovati molteplici oggetti da scasso, tra cui anche una lastra in plastica utilizzabile per forzare le serrature. La donna verrà giudicata con rito per direttissima.