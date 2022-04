Use Scotti rosa onora la maglia anche a Venezia

Finisce come era inevitabile che finisse ma la Scotti onora una volta di più maglia e campionato. Sul campo tricolore di Venezia, finisce 72-56 per la squadra di coach Mazzon che usa la partita per prepararsi alle Final Four di EuroCup Women in programma in Francia. L'Use Rosa, priva anche di Bocchetti volata negli Stati Uniti ad un camp, scende in campo per giocare al meglio delle proprie possibilità e, in fin dei conti, ci riesce regalando anche alle sue giovanissime ragazze la possibilità di giocare su un simile campo e contro simili avversarie.

Il primo botta e risposta vede protagoniste Rembiszewska e Carangelo e la Scotti tiene anche la testa avanti sul 5-7 prima di subire un parziale di 7-0. Al 10' siamo 18-19 e, dopo il 20-24, ecco che l'Umana spinge forte sul gas con una frazione da 28-8 che manda le squadre al riposo sul 46-27. Si riparte con la Scotti che piace e che piazza un parziale di 0-10 per il 46-37 e, con i canestri di Baldelli, Stoichkova, Narviciute e Ruffini, si arriva al 54-42 col quale inizia l'ultimo tempino nel quale le giovani Aramini, Casini ed Antonini, che aveva messo una tripla nella prima metà di partita, si tolgono la soddisfazione di andare a canestro. Finisce 72-56. Mercoledi alle 20.30 al Pala Sammontana calerà il sipario sul campionato.



72-56



UMANA REYER VENEZIA

Bestagno 8, Carangelo 13, Thornton 8, Petronyte 5, Madera 9, Carraro, Smorto 7, Attura 9, Penna, Ndour 13. All. Mazzon.



USE ROSA SCOTTI

Casini 3, Ruffini 5, Stoichkova 14, Aramini 2, Baldelli 3, Williams 4, Manetti 4, Narviciute 5, Antonini 3, Rembiszewska 13. All. Cioni (ass. Cesaro/Ferradini)



Arbitri: Chersicla di Oggiono, Morassutti di Sassari e Di Marco di Ferrara



Parziali: 18-19 (18-19), 46-27 (28-8), 54-42 (8-15), 72-56 (18-14)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa