Basket Castelfiorentino, un weekend di successo per i giovani gialloblu

Ecco i risultati delle giovanili gialloblu.

Under 16 Silver

Dopo due amare sconfitte, sono tornati alla vittoria gli Under 16, andati ad espugnare il parquet del Galli Basket per 52-80. Gara sempre amministrata dai gialloblu, che hanno dato lo strappo decisivo al rientro dall’intervallo lungo. Infatti, dopo un primo quarto con l’attacco castellano sugli scudi (18-28 al 10′), nella seconda frazione il ritmo è calato e i padroni di casa ne hanno approfittato per riavvicinarsi fino al 35-36 su cui le squadre sono andate negli spogliatoi. Al rientro, però, l’Abc ha cambiato faccia e passo, stringendo le maglie difensive e scappando in attacco: ne è emerso un parziale da 7-30 che è valso il 42-66 al 30′, punteggio che i gialloblu hanno poi amministrato fino allo scadere. Prossimo impegno martedì 12 aprile alle ore 18 quando al palaBetti arriverà Arezzo.

GALLI BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 52-80

Parziali: 18-28, 17-8, 7-30, 10-14

Tabellino: Rosi 7, Lilli 24, Carzoli 5, Ticciati 14, Damiani 11, Merlini 13, Bernardoni 3, Bartolini 2, Marchetti, Vefa, Vallerani, Leti. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Under 15 Eccellenza

Dopo aver chiuso la prima fase al primo posto, anche nello spareggio valido per gli ottavi di finale l’Under 15 ha fatto la voce grossa. A cadere, al PalaBetti, è stata la Cestistica Audace Pescia: 89-56 il finale del primo match da dentro o fuori. Gara di fatto a senzo unico, con i gialloblu padroni del campo dal primo all’ultimo minuto. Dopo il 29-12 che ha inaugurato la sfida, l’Abc ha tenuto alto il ritmo anche nella seconda frazione scappando fino al 54-25 su cui le squadre sono andate al riposo. Una forbice che i gialloblu hanno difeso nella ripresa e così, dopo il passaggio al 30′ sul 75-42, l’ultimo quarto è servito soltanto a fissare il punteggio.

Adesso conto alla rovescia per i quarti di finale che sabato 9 aprile alle ore 18, ancora al PalaBetti, vedranno l’Abc sfidare il Pgs Oratorio Canaletto, match che deciderà quale tra le due squadre approderà alla Final Four per il titolo regionale insieme alle vincenti degli altri tre quarti di finale (Mens Sana Siena-Biancorosso Empoli, Etrusca San Miniato-Vitus Siena, Don Bosco Livorno-Laurenziana).

ABC CASTELFIORENTINO – CESTISTICA AUDACE PESCIA 89-56

Parziali: 29-12, 25-13, 21-17, 14-14

Tabellino: Ticciati 25, Carzoli 9, Grass 2, Bufalini, Filomeno 13, Vallerani 11, Niccolini 6, Casadei 4, Agbegninou, Leti 12, Marchetti 1, Borghesi 6. All. Mostardi. Ass. Corbinelli, Ciampolini.

Under 14 Elite

Nuova importantissima vittoria per gli Under 14, che si sono imposti a domicilio in casa della Sancat per 54-61 dopo un overtime. Gara intensa e combattuta fin dai primissimi minuti, con i gialloblu che hanno chiuso la prima frazione sul +6 (8-14), salvo poi vedere i locali riavvicinarsi nel secondo quarto fino al 27-29 che ha mandato le squadre negli spogliatoi. Al rientro ne è emersa una seconda parte sul filo dell’equilibrio tanto che, dopo il nuovo +4 gialloblu al 30′ (38-42), nell’ultimo periodo i fiorentini sono rimasti sempre in scia fino ad impattare a quota 52 sulla sirena. Verdetto rinviato all’extratime dove la truppa castellana ha preso in mano l’inerzia ed è scappata, difendendo nuovamente primo posto e imbattibilità. Prossimo appuntamento domenica 10 aprile alle or e9.30 al PalaBetti contro Valdelsa.

SANCAT – ABC CASTELFIORENTINO 54-61 dts

Parziali: 8-14, 19-15, 11-13, 13-9, 3-10

Tabellino: Garbetti 2, Agbegninou 10, Bianchi, Baldi 6, Matteini 5, Bonora, Ciulli 3, Pieri 3, Marzi, Bufalini 10, Crisafi, Borghesi 22. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Under 13 Silver

E’ iniziata con il botto la terza fase del gruppo Under 13 valida per il titolo regionale. I gialloblu, nel match di esordio sul campo della Juve Pontedera, hanno chiuso la pratica con un perentorio 23-92. Un finale che parla da solo, frutto di un ottimo approccio e di una grande concentrazione per tutti i quaranta minuti di gioco. Gara a senso unico, con i gialloblu bravi a tenere sempre alti ritmo ed intensità.

Prossimo appuntamento martedì 19 aprile alle ore 18.30, di nuovo in trasferta stavolta sul parquet della Mens Sana.

JUVE PONTEDERA – ABC CASTELFIORENTINO 23-92

Parziali: 2-26, 6-22, 6-20, 9-24

Sono scesi in campo: Matteuzzi, Matteini, Rosi, Bufalini, Ippolito, Consiglio, Fedeli, Simoncini, Zampacavallo, Costantini, Poggesi, Chesi. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Under 17 Femminile

Inizio tutto in salita nella seconda fase per le ragazze dell’Under 17, cadute sul parquet di Porcari per 74-51. Una gara sempre di rincorsa per la formazione castellana e che le padrone di casa hanno indirizzato con due break a cavallo tra la seconda e la terza frazione. Infatti, dopo un primo quarto chiuso sul 16-10, le gialloblu non sono riuscite a limitare l’avanzata delle locali che nella seconda frazione hanno allungato andando all’intervallo sul 42-23. Una forbice che nella ripresa, grazie ad un nuovo break, si è allargata fino al 66-34 del 30′, vantaggio che Porcari ha amministrato fino allo scadere.

Prossimo impegno sabato 9 aprile alle ore 18.30 sul parquet del Basket Femminile Livorno.

B.F. PORCARI – BASKET CASTELFIORENTINO 74-51

Parziali: 16-10, 26-13, 24-11, 8-17

Tabellino: Cappelli 9, Dani 17, Sanesi 6, D’Ambrosio 15, Risoli 2, Mugnaini 2, Taddei, Costa, Ibrahimi, Betti.All. Iserani. Ass. Banchelli.

Minibasket

In campo solo gli Esordienti nel fine settimana gialloblu, impegnati in un doppio turno tutto in salita. I gialloblu infatti, dopo due sfide combattutissime, si sono arresi sabato sul parquet Dlf Firenze e domenica al PalaBetti per mano di Valdisieve: con Dlf il conteggio dei tempini è stato di tre persi, due vinti ed uno pareggiato, mentre con Valdisieve, pur con tre tempini vinti e tre persi a testa, i fiorentini hanno avuto la meglio nel punteggio totale.

I gruppi Scoiattoli e Pulcini, invece, sono stati protagonisti della presentazione e dell’intervallo della sfida di C Gold tra Abc Solettificio Manetti e Herons Montecatini andata in scena sabato al PalaBetti.

