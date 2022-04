Carmignano sostiene chi aiuta i più bisognosi: Emporio solidale e riduzione della tari

Emporio Solidale e Riduzione della Tari alle attività che aiutano chi ha più bisogno, questi i pilastri della politica sociale del Comune di Carmignano, a cui si aggiungono le azioni di volontariato di Caritas e Misericordia.

L’emporio solidale è una modalità innovativa di sostegno alimentare di famiglie in difficoltà che, accanto ad un percorso di accompagnamento qualificato per promuovere il raggiungimento di maggiori livelli di autosufficienza e autonomia personale dei nuclei seguiti, prevede meccanismi di approvvigionamento dei prodotti che incentivino la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Questo va a sommarsi alle altre forme di distribuzione di cibo e prodotti di prima necessità (tra i quali anche i farmaci) la cui attività è coordinata dalla Caritas parrocchiale locale e alla quale si presentano mediamente 20-25 famiglie a settimana, alle quali vengono consegnati prodotti del banco alimentare e prodotti donati anche dai commercianti locali.

Anche la Misericordia di Carmignano si occupa della distribuzione di derrate alimentari avvalendosi di ciò che fornisce la Gea, anche con prodotti surgelati. "In tema di derrate alimentari occorre inoltre ricordare il progetto del "Buon Samaritano" – spiega il sindaco, Edoardo Prestanti - che si è interrotto causa covid, ma che potrebbe riprendere vita con il nuovo anno scolastico 2022- 2023: si prevede quindi la destinazione benefica dei prodotti alimentari non consumati e ancora perfettamente integri delle mense scolastiche del territorio con l’aiuto della società partecipata del comune di Carmignano, "Qualità e Servizi", con la stipula di un nuovo protocollo d’intesa con le varie associazioni del territorio già coinvolte in precedenza, ossia la Caritas di Carmignano, la Misericordia di Carmignano, la Caritas di Comeana, l’Assistenza Medicea, l’arciconfraternita della Misericordia di Prato sezione di Seano".

L’amministrazione comunale di Carmignano, inoltre, già dal 2021, ha deciso di agevolare chi aiuta stabilendo una riduzione sulla Tari per quelle attività commerciali, industriali, professionali e produttive che devolvono alimenti non venduti ad associazioni assistenziali ed enti di volontario. Nello specifico il Comune concede una riduzione fino al 50% della parte variabile del tributo, stabilita in base alla quantità di prodotti che l’attività dona.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa