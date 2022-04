Elezioni Pistoia, dai Verdi a Rifondazione arriva la candidatura a sinistra alternativa a Fratoni

In vista delle ormai prossime elezioni comunali, le forze ecologiste e di sinistra - Sinistra Civica Ecologista, Verdi - Europa Verde, Sinistra Italiana, Articolo Uno, Rifondazione Comunista - annunciano che il 9 di aprile verrà presentata alla città la candidatura unitaria a sindaco per Pistoia.

Il polo progressista ed ecologista ha preso atto dell'impossibilità di un accordo anche con il Partito Democratico quando i vertici di quel partito si sono chiusi ad ogni reale confronto programmatico e hanno cercato di imporre unilateralmente una candidatura, come quella di Fratoni, che non può interpretare in modo credibile un progetto ecologista e di sinistra.

Basta pensare, ultima in ordine di tempo, alla legge regionale per la deregolamentazione ambientale e urbanistica nei progetti del Pnrr. Una legge che è stata giustamente contestata dalla Cgil regionale e da tutte le organizzazioni ambientaliste, che andava ritirata ma che inizia invece in questi giorni il suo iter di approvazione con modifiche del tutto insufficienti. E che vede tra le promotrici anche Fratoni, che ha deciso di candidarsi mantenendo anche il posto in Consiglio regionale.

Le forze progressiste ed ecologiste, dunque, avanzeranno unitariamente una candidatura a sindaco civica, indipendente, all'insegna dell'impegno sociale di chi vuole prendersi cura della città e di tutte e tutti coloro che la abitano.

Il 9 aprile verrà presentata una candidatura che potrà rappresentare al meglio quel cambiamento di cui Pistoia ha bisogno per realizzare un progetto di governo che ripensi le direttrici strategiche dello sviluppo del territorio, adotti il punto di vista ecologista in tutte le scelte urbanistiche, infrastrutturali e della mobilità, dia centralità ai servizi pubblici, in particolare socio-sanitari, per ridurre le disuguaglianze, riporti le scelte politiche e amministrative vicine ai territori, soprattutto quelli periferici e collinari, invertendo la tendenza all'accentramento di questi anni.

Fuori dall'immobilismo e dalle politiche camaleontiche della giunta della destra, oltre le scelte aziendaliste e autoreferenziali del centro, per riaffermare il ruolo della politica come avventura collettiva al servizio della comunità e non delle carriere dei singoli.

Un progetto aperto, interessato al confronto con tutte le energie civiche e politiche del mondo progressista pistoiese e che punta a costruire, intorno a precise proposte programmatiche, la più ampia convergenza.

Sinistra Civica Ecologista, Verdi - Europa Verde, Sinistra Italiana, Articolo Uno, Rifondazione Comunista