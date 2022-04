Giornata del Veterano, grande festa per Unvs Firenze

È stata una mattinata speciale, quella che ha avuto luogo domenica scorsa al Palagio di Parte Guelfa, per l’Unione Veterani dello Sport di Firenze sezione “Oreste Gelli” e il suo presidente Ugo Ercoli. Il 2 aprile, infatti, nella “casa” del Calcio storico fiorentino si è tenuta la Giornata del Veterano dello Sport: un momento di grande gioia per UNVS dopo i due anni funestati dall’emergenza sanitaria e occasione per assegnare premi e riconoscimenti a coloro che si sono distinti nel campo dello sport e del sociale, nonché ai soci che hanno tagliato importanti traguardi di “fedeltà associativa”.

A fare gli onori di casa, ovviamente, è stato il presidente Ercoli, coadiuvato dalla vice presidente Annalisa Parenti. La cerimonia ha visto la partecipazione dell’assessore allo Sport di Firenze Cosimo Guccione, della presidente nazionale Unvs Francesca Bardelli, del governatore dell’Area 6 Toscana Andrea Da Roit. Ospite inatteso e gradita sorpresa è stato Joe Barone, direttore generale della Fiorentina.

Si va dal Premio A. Frigo e B. Neri per la pace assegnato al sindaco di Firenze Dario Nardella e alla Comunità di Sant’Egidio al premio ‘Donna Più’ consegnato a Barbara Bacciotti – moglie di Paolo e creatrice insieme a lui della Fondazione Tommasino Bacciotti onlus – per il suo impegno nel sociale. Luca Giotti, dg della Us Affrico, ha ottenuto il Premio “Roberto Bizzarri, mentre i riconoscimenti per la Fedeltà Associativa UNVS sono andati a Luigi Boni (all’ex presidente del centro di coordinamento viola clubs, 50 anni iscrizione) e Carlo Calamandrei (ex presidente provinciale Aics Firenze, 25 anni iscrizione). Molto toccante è stato il premio Sport e Stampa assegnato in memoria di Paolo Pepino, giornalista de La Nazione scomparso nei mesi scorsi.

Piscina e tatami protagonisti per quanto riguarda i premi “agonistici”: Caterina Banchelli, portiere della Rari Nantes Florentia, ha ricevuto il Premio Atleta Emergente 2021 mentre Andrea Giani Contini, campione italiano ed europeo di karate, si è visto consegnare il Premio Atleta dell’Anno 2021.

Infine, meritato onore anche ai Soci Atleti Vincenti UNVS Firenze: Mario Balli (nuoto paraolimpico), Daniela Barioni (tiro con l’arco indoor), Barbara Bimbi (tiro con l’arco indoor), Gabriele Cardarelli (atletica leggera multidiscipline), Filippo Dolf (tiro con l’arco outdoor e indoor), Gianna Lanzini (atletica leggera multidiscipline), Stefano Marino Fransoni (atletica leggera multidiscipline), Giovanni Riccò (tiro con l’arco indoor), Salvatore Vaccarino (dirigente tennis a squadre) e Francesco Ziviani (atletica leggera).

Fonte: Ufficio Stampa