I livornesi Pietro Torre e Edoardo Cantini Campioni del Mondo nella Sciabola

I livornesi Pietro Torre e Edoardo Cantini sono Campioni del Mondo di Sciabola Maschile a squadre. Seconda medaglia per il poliziotto dopo la medaglia d’argento individuale di due giorni fa. Una prova maiuscola dei due toscani insieme ai compagni di squadra Lorenzo Ottaviani e Giorgio Marciano che gli ha permesso di salire sul tetto del mondo battendo in finale la Romania con il punteggio di 45-41.

Queste le parole di Pietro Torre: "Stupenda l’ultima stoccata. Ci credevo ma il canale era difficilissimo. Questa vittoria la dedichiamo anche ad Emanuele Nardella che si è fatto male negli Europei e prima del Mondiale negli allenamenti". Secondo Edoardo Cantini fondamentale il match di inizio giornata: "Fin da stamattina sapevamo di voler entrare decisi in pedana. Contro la Germania abbiamo portato a casa un grande match. Siamo stati i migliori del mondo".

I quattro portacolori italiani sono stati autori di una splendida prova in avvio di giornata nel tabellone dei 32, dove hanno battuto 45-38 la temibile formazione tedesca, nei 16 hanno poi ripetuto la prestazione e, dopo un assalto combattuto contro il Giappone, hanno superato il turno col punteggio di 45-43. L'avanzata azzurra è poi proseguita ai quarti con la vittoria contro la Francia per 45-39, che ha aperto le porte delle semifinali, dove è arrivato anche il successo contro la Spagna per 45-33.

MONDIALI GIOVANI E CADETTI 2022 - SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE UNDER 20 – Dubai, 4 aprile

Finale

ITALIA b. Romania 45-41

Finale 3/4 posto

Egitto b. Spagna 45-40

Semifinali

ITALIA b. Spagna 45-33

Romania b. Egitto 45-39

Quarti

ITALIA b. Francia 45-39

Egitto b. Ungheria 45-36

Romania b. Singapore 45-30

Spagna - Uzbekistan

Tabellone dei 16

ITALIA b. Giappone 45-43

Tabellone dei 32

ITALIA b. Germania 45-38

Classifica (34): 1. ITALIA, 2. Romania, 3. Egitto, 4. Spagna, 5. Francia, 6. Ungheria, 7. Singapore, 8. Uzbekistan

Fonte: Federazione Italiana Scherma