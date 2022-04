Lavori a Poggibonsi: manutenzione sulla strada di Lecchi

Si svolgeranno nelle prossime settimane i lavori di manutenzione su alcuni tratti delle strade di Spedaletto, Lecchi e della strada comunale fino al bivio con Megognano.

“Un intervento che porterà alla sistemazione di alcune parti di strade che in seguito alla chiusura del ponte sulla Cassia hanno visto aumentare in maniera significativa la presenza di veicoli in transito - dice l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino - Un intervento atteso e richiesto dai cittadini, che consentirà di superare alcune criticità e guadagnare in sicurezza”. La manutenzione riguarderà il rifacimento o la messa in sicurezza di alcuni tratti di strada, quelli più ammalorati, con interventi mirati in base alle circostanze e quando necessario anche con lavori puntuali. Per consentire le operazioni saranno necessarie temporanee chiusure nei tratti volta volta interessati dai lavori che si svolgeranno in momenti diversi dal 13 al 29 aprile.

Più precisamente dal 13 al 15 aprile sarà necessaria la chiusura della strada di Spedaletto dal bivio con la provinciale di Castagnoli fino a poco prima dell'ingresso della strada della Gruccia. Dal 19 al 22 aprile sarà necessaria la chiusura della strada comunale di Lecchi Staggia dall'intersezione con via Dell'Ospedale a Staggia fino alla località Lecchi. Qualora i lavori non si fossero completati nel tratto in questione, sarà necessario prolungare la chiusura anche per il giorno 26 aprile.

Il giorno successivo si procederà con l’ultimo tratto e sarà necessaria la chiusura della strada comunale Bellavista Lecchi dall'intersezione con la Cassia a Bellavista fino al bivio con la strada comunale di Megognano.

Le chiusure saranno in vigore dalle 8 alle 18 e nel resto della giornata le strade saranno aperte al transito. Saranno comunque garantiti gli accessi ai residenti nei tratti interessati dai lavori. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Moviter, che provvederà ad installare la necessaria cartellonistica, nell’ambito dell’appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria sulle strade comunali.

“Ci saranno alcuni giorni di chiusura temporanea al transito, inevitabili per consentire un lavoro che è necessario e che finalmente, con le giuste condizioni climatiche, potremo realizzare”, chiude l’assessore.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa