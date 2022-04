Lite tra ex fidanzati si trasforma in azione anti droga: 46enne denunciato a Pisa

Nella mattinata di ieri personale della Squadra Volanti è intervenuta in località San Giuliano Terme a seguito di una segnalazione di lite tra ex fidanzati.

La donna, che si era presentata presso l’abitazione del suo ex fidanzato per avere chiarimenti sulla fine della loro storia sentimentale e per riprendere alcuni effetti personali, ha trovato però nell'abitazione un’altra donna e questo ha scatenato la sua gelosia e ha iniziato a litigare con l’uomo. Sul posto gli agenti hanno appreso dalla donna che l’uomo faceva uso di sostanza stupefacente e lui stesso ha ammesso di possedere una pianta di marijuana ed un impianto artigianale per la coltivazione. I poliziotti pertanto hanno operato una perquisizione domiciliare che ha condotto al rinvenimento della suddetta pianta. Sempre all’interno dell’abitazione è stata rinvenuta una balestra professionale ROYAL con 11 frecce che veniva cautelarmente ritirata. L’uomo, un 46enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per coltivazione di sostanza stupefacente.