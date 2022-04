Mandria di 80 bovini invadono terreno a Montaione, multa da 10mila euro

Mandria di beN 80 bovini lasciata incustodita nei pressi di Iano a Montaione, che avevano danneggiato la strada e i cipressi a lato di essa con il loro passaggio. A lanciare la denuncia ai carabinieri forestali di Empoli è stato il proprietario di una struttura ricettiva di zona.

I militari hanno poi denunciato il proprietario dell'allevamento per danneggiamento e introduzione di animali in fondo altrui. Le sanzioni sono state potenti: 50 euro per omessa custodia e 10.328 euro per mancata registrazione di pascolo/allevamento all'anagrafe veterinaria.