Raid contro il minibus della squadra di basket: le telecamere inchiodano i vandali

Grazie anche alle videocamere di sicurezza installate dal Comune di Piombino, i Carabinieri hanno individuato i colpevoli del danneggiamento del minibus del Fulgor Fidenza, una delle squadre giovanili di basket giunte in città in occasione della Coppa Carnevale tenutasi lo scorso febbraio. Nella notte tra venerdì 25 marzo e sabato 26, infatti, era stato vandalizzato il minibus della Fulgor Fidenza e nel raid sono stati distrutti i finestrini e tagliate le gomme.

Ora i giovani responsabili dei disordini sono stati colpiti dal Daspo del Questore che impedirà loro di partecipare a manifestazioni sportive e aree di divertimento. L’inosservanza di questi divieti comporta la denuncia o, in alcuni casi, anche l’arresto.

“Grazie al costante lavoro delle Forze dell’Ordine – dichiarano il sindaco Francesco Ferrari e Vittorio Ceccarelli, assessore alla Sicurezza – e alla collaborazione con il Comune, è stato possibile individuare i colpevoli di questo gesto vergognoso e allontanarli dai luoghi che, purtroppo, erano diventati teatro delle scorribande poi sfociate nel danneggiamento del mezzo della squadra. Per questo vogliamo ringraziare il Questore, dott. Roberto Massucci, per la disponibilità e l’attenzione che ha dimostrato nei confronti del nostro territorio a seguito di questa vicenda che era, tra l’altro, uno dei temi affrontati al tavolo per la sicurezza che abbiamo chiesto di convocare e che, per la prima volta, si è tenuto a Piombino. Grazie alla sinergia tra il Comune, il Questore e il Comandante dei Carabinieri e al certosino lavoro d’indagine portato avanti dai Carabinieri di Piombino è stato possibile individuare i colpevoli. Il Comune, inoltre, ha pagato i danni causati al mezzo della squadra e, adesso, procederà chiedendo il rimborso ai vandali. Non è solo una questione di giustizia ma anche e soprattutto di educazione alla legalità: chi compie atti simili deve pagare le conseguenze che comportano”.

Fonte: Comune di Piombino - Ufficio Stampa