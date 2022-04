Sara Bocchetti chiude la stagione Use e vola in Minnesota

Finisce con una bella esperienza americana l'anno di Sara Bocchetti. L'esterna della Scotti è stata infatti invitata al Combine pre draft in Minnesota. Si tratta di un Camp che precede il draft vero e proprio e nel quale le giocatrici hanno modo di mettersi in mostra davanti ad allenatori ed addetti ai lavori. Sono selezioni che le franchigie WNBA fanno servendosi di osservatori e agenti per visionare un po' di giocatrici in previsione del Training Camp di maggio dove viene selezionato il roster che parteciperà al campionato. Non a caso, negli ultimi anni, molte carriere nel campionato professionistico sono nate proprio su questo parquet. Per Sara una bella soddisfazione e, di conseguenza, anche per la società biancorossa.

Fonte: Use Basket Empoli