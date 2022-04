Turismo, Regione e Anci Toscana si incontrano per programmare la stagione

La Toscana incontra se stessa per preparare insieme la prossima stagione turistica: Regione e Anci Toscana hanno organizzato una giornata, domani a Firenze nella Sala verde del Palazzo dei Congressi in piazza Adua, per riflettere sul ruolo dei ambiti e Comuni nelle programmazioni e per fare il punto sui progetti, i nuovi strumenti a disposizione, i lavori in corso e quelli futuri. Un appuntamento operativo di aggiornamento e ascolto, a cui parteciperà anche l’assessore al turismo Leonardo Marras. L’incontro sarà in presenza, ma potrà essere seguito anche in videoconferenza.

Si inizia alle 10, con i saluti del presidente della Toscana Eugenio Giani e del responsabile alle politiche per il turismo di Anci Toscana e sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, a cui seguirà l’intervento dell’assessore Marras.

Quindi sarà la volta di Irpet, l’istituto di programmazione economica della Toscana, che proverà a raccontare l’anno turistico alle spalle, il 2021. Le dinamiche e l’impatto che ha avuto il Covid saranno analizzati anche attraverso di dati di Mastercard. Di seguito sarà la volta dell’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, che con il direttore Tapinassi tratteggerà un affresco sul 2022. Il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo, parlerà del progetto Make Iat ed Anci Toscana della convenzione con Toscana Promozione Turistica. A seguire, attorno alle 12.30, dialogo tra gli amministratori comunali e l’assessore.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa