A Empoli incontro con la Prof.ssa Grazia Arrighi sulla grande mostra 'Donatello. Il Rinascimento'

Segnaliamo che l'Associazione Turistica Pro Empoli e l'Associazione AUSER di Empoli, in collaborazione, organizzano un incontro con la Prof.ssa Grazia Arrighi sulla grande mostra "Donatello. Il Rinascimento" in corso in Palazzo Strozzi a Frenze.

L'incontro è aperto a tutti i cittadini interessati

Lunedì 11 aprile ore 16,00

Sala Auser via S. Lavagnini 51-53, Empoli

La grande mostra in corso in Palazzo Strozzi propone la rilettura di tutto il lavoro di Donatello come contributo fondante e decisivo per l’invenzione e la diffusione del pensiero e della pratica artistica rinascimentale.

La sequenza delle opere esposte ne documenta tutti i passaggi e la presenza degli artisti, che assorbirono e condivisero lo spirito innovatore del maestro, coinvolge il visitatore in un quadro storico concreto e affascinante