Abc-Fides Montevarchi: tutto pronto per il recupero della prima giornata di ritorno

Un campo da sempre ostico per una sfida da annali, inserita ormai in pagine e pagine di storia delle due società. Mercoledì alle 21 l’Abc Solettificio Manetti sarà di nuovo in campo nel secondo dei tre impegni settimanali, attesa sul parquet della Fides Montevarchi per il recupero della prima giornata di ritorno rinviata causa Covid (arbitri Buoncristiani di Prato, Nocchi di Vicopisano). Si tratta, finalmente, dell’ultima gara rimasta da recuperare, alla quale seguiranno poi le ultime due giornate di regular season: domenica a Legnaia e sabato 23 aprile al PalaBetti contro Valdisieve.

Una partita sempre delicata su un campo storicamente difficilissimo, al di là di quello che oggi afferma la classifica. Una classifica di cui i ragazzi di Paolo Betti dovranno assolutamente dimenticarsi, a maggior ragione in questo caso. Dopo due prestazioni davvero sopra le righe contro le prime della classe, adesso l’Abc dovrà essere brava a non abbassare la guardia e dare il 110% in questo finale di stagione che deciderà la posizione nella griglia playoff. Tre gare decisive con in palio sei punti in cui è racchiuso il destino gialloblu. Ad iniziare proprio da Montevarchi, dove testa e concentrazione saranno decisive per provare a tornare immediatamente al successo.

Fonte: Abc - Ufficio stampa