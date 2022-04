Dalla Regione 6,7 milioni per i piccoli Comuni, Ceccarelli "Bene conferma finanziamento"

«Bene che la Giunta abbia confermato anche per il terzo anno il finanziamento previsto, mi auguro che questo impegno prosegua e vengano previste risorse anche per il prossimo bilancio triennale».

Così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli commenta lo stanziamento della Giunta regionale toscana in favore dei piccoli comuni annunciato dall’assessore Stefano Ciuoffo.

«Così come era avvenuto nel 2020 e nel 2021, anche per il 2022 la Regione ha concesso contributi straordinari ai piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti – aggiunge il capogruppo dem - Si tratta dell’attuazione delle disposizioni della precedente consiliatura in cui erano stati stanziati 20 milioni di euro per il triennio 2020-2022 a disposizione dei piccoli comuni toscani per opere pubbliche e investimenti. Dopo anni di ristrettezze economiche sofferte dai bilanci dei piccoli comuni, la Giunta Regionale di cui ero parte, decise di sostenere le amministrazioni locali andando oltre le sue competenze. Un intervento straordinario, mai effettuato prima, che ha consentito di realizzare lavori pubblici, rafforzato le politiche per le aree interne stimolando l’economia locale. Adesso è necessario rilanciare anche per il futuro e mi auguro che questo impegno sia confermato nel prossimo bilancio di previsione, in coerenza con il lavoro che il Consiglio e la Giunta regionali della Toscana stanno portando avanti per il sostegno alla Toscana diffusa».