Essere Firenze, presentazione del bilancio di metà mandato alla Manifattura Tabacchi

Arrivati a metà del percorso amministrativo il sindaco Dario Nardella e la giunta racconteranno alla città i principali progetti realizzati nei due anni di mandato e quelli in corso di realizzazione. L’appuntamento con ‘Essere Firenze - Bilancio di metà mandato di una città in evoluzione’ è giovedì alle 18 alla Manifattura Tabacchi, dove sarà presentato il documento, che raccoglie il lavoro di rendicontazione, iniziato nei mesi scorsi, che ha coinvolto gli uffici comunali con l’obiettivo di raccogliere tutti gli elementi necessari a rappresentare i servizi e le attività che l’amministrazione comunale progetta, organizza ed eroga.

Alla Manifattura Tabacchi il sindaco Nardella presenterà il lavoro svolto dall’amministrazione e quello in corso, compresi gli obiettivi e i risultati raggiunti e da raggiungere.

L’iniziativa, moderata dalla giornalista del Tgr Rai Ilaria Esposito, vedrà la partecipazione di vari relatori. Saranno presenti l’imprenditore e cofondatore di Nana Bianca Paolo Barberis, il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi, l’Urban designer e architetta Giovanna Carnevali, il professore di Scienze agrarie all’Università degli Studi di Firenze Stefano Mancuso, la Rettrice dell’Ateneo fiorentino Alessandra Petrucci, la socia fondatrice di Avventura Urbana Iolanda Romano e il presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori. In apertura, insieme al sindaco Nardella, ci sarà il ceo della Manifattura Tabacchi Giovanni Manfredi, che farà un saluto.

L'evento è su invito, ma sarà possibile assistere alla presentazione collegandosi alla diretta streaming sul canale YouTube 'Dirette streaming' del Comune di Firenze.

I risultati del lavoro saranno consultabili sul sito web dedicato a ‘Essere Firenze - Bilancio di metà mandato di una città in evoluzione’, che sarà attivo a partire da giovedì.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa